Дзюба: "Это поражение сплотит сборную России"

Капитан сборной России Артём Дзюба поделился мыслями после поражения своей команды от Бельгии в матче квалификации Евро-2020.

"Конечно, это поражение подстегнёт сборную на матч с Казахстаном. Нас это сплотит. Когда сравняли счёт, то показалось, что сможем навязать борьбу, но такие персоны, как Азар, делают определённый результат", - сказал Дзюба.

Напомним, что Бельгия обыграла Россию со счётом 3:1, а Азар оформил дубль в этом матче.

С Казахстаном подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 марта.

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