Дзюба, Головин и Акинфеев вошли в топ-50 самых успешных звезд России
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Журнал Forbes представил рейтинг самых успешных звезд России.
При составлении рейтинга учитывались два показателя: доходы за год и популярность. Второй показатель определялся по числу упоминаний в СМИ и социальных сетях, количеству поисковых запросов и подписчиков в Instagram и YouTube.
Из футболистов самым успешным оказался нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который занял девятое место. Полузащитник "Монако" Александр Головин оказался на 43-й позиции, а голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев - на 49-й.
Топ-50 самых успешных звезд России по версии Forbes (учитывались только спортсмены).
1. Хабиб Нурмагомедов (ММА, рейтинг – 89,04, доход за год – 12 млн долларов).
6. Александр Овечкин (хоккей, 52.21, 12,2 млн);
9. Артем Дзюба (футбол, "Зенит", 48.42, 5 млн);
43. Александр Головин (футбол, "Монако" 17.6, 4,1 млн);
48. Игорь Акинфеев (футбол, ЦСКА, 15.59, 3 млн долларов).
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