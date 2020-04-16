Дзюба, Головин и Широков доставят еду и лекарства пожилым ветеранам футбола
Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ)запустил программу помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам.
В рамках акции, футболисты будут будут доставлять лекарства и продукты более чем по 50 адресам.
В программе примут участия Роман Широков, Артем Дзюба, Александр Головин, Николай Комличенко, Виталий Калешин, Владислав Игнатьев и другие футболисты.
"В это непростое время мы в первую очередь должны подумать о самых незащищенных, находящихся в повышенной группе риска, слоях населения. Принять участие и помочь тем, кто в 50-е, 60-е, 70-е годы прославлял наш футбол может любой желающий футболист-профессионал. Мы также просим ветеранов футбола, кому необходима наша помощь связаться с нами по телефонам: +7 495 727-62-03, +7 916 128 76 73", - сообщается на официальном сайте ОПСФ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|5
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
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|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
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