Дзюба, Головин и Широков доставят еду и лекарства пожилым ветеранам футбола

Теги артём дзюбаалександр головинроман широков

Дзюба, Головин и Широков доставят еду и лекарства пожилым ветеранам футбола

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ)запустил программу помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам.

В рамках акции, футболисты будут будут доставлять лекарства и продукты более чем по 50 адресам.

В программе примут участия Роман Широков, Артем Дзюба, Александр Головин, Николай Комличенко, Виталий Калешин, Владислав Игнатьев и другие футболисты.

"В это непростое время мы в первую очередь должны подумать о самых незащищенных, находящихся в повышенной группе риска, слоях населения. Принять участие и помочь тем, кто в 50-е, 60-е, 70-е годы прославлял наш футбол может любой желающий футболист-профессионал. Мы также просим ветеранов футбола, кому необходима наша помощь связаться с нами по телефонам: +7 495 727-62-03, +7 916 128 76 73", - сообщается на официальном сайте ОПСФ.

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