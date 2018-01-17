Дзюба: "Готов на все 100"



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выложил в своем Instagram фотографии с тренажерного зала с подписями "готов на все 100" и "здоров как лев".

Фото: Дзюба готовится к сезону.

Напомним, что 29-летний Дзюба не полетел на первый учебно-тренировочный сбор "Зенита". По официальной причине у футболиста проблемы со здоровьем.

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