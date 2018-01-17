Дзюба: "Готов на все 100"

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба: "Готов на все 100"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выложил в своем Instagram фотографии с тренажерного зала с подписями "готов на все 100" и "здоров как лев".

Фото: Дзюба готовится к сезону.

Напомним, что 29-летний Дзюба не полетел на первый учебно-тренировочный сбор "Зенита". По официальной причине у футболиста проблемы со здоровьем.

Не пропустите: Игнатьев: "Дзюба - игрок не для нынешнего "Зенита". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов