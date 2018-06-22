Дзюба готов променять РФПЛ только на один чемпионат

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Дзюба готов променять РФПЛ только на один чемпионат

Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба порассуждал о возможном переезде в один из европейских чемпионатов.

"Надеюсь, что сейчас предложений от европейских клубов будет больше. Они и раньше были, но смысла об этом говорить нет. Единственный чемпионат, куда я бы уехал из России - это английский. АПЛ - это топ! Там каждая команда может обыграть любую. Когда говорят про Испанию, смеюсь во весь голос. Там у "Реала" и "Барселоны" 25 игр проходных" - сказал Дзюба.

Не пропустите: Дзюба рассказал о следующей цели сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии
Толиб

Сборный.россии.все.сми.критыковали.а.сейчас.звалит.потому.что.они.показывает.хорош.игру.вовсех.истори.моладец.команда.и.черчесов.так.держат.доканца.на.финале.португалия.илм.испания.оба.играет.на.стимуляцы.основном.роналда.он.пастяна.жалоб Делает.насудъях.он.не.игрокон.артист.вот.месси.саоах.модрич.они.никагда.не.жалются

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Дзюба деревянный

пздц дерево тип играть научилось аххаахх...и говорить умеет...

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Дмитрий

Но,к сожалению,Дзюба не нужен никому,все его голы некая случайность,Смолов хоть ничего и не сделал на ЧМ,но выглядит поинтересней Дзюбы.

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