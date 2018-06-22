Дзюба готов променять РФПЛ только на один чемпионат

Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба порассуждал о возможном переезде в один из европейских чемпионатов.

"Надеюсь, что сейчас предложений от европейских клубов будет больше. Они и раньше были, но смысла об этом говорить нет. Единственный чемпионат, куда я бы уехал из России - это английский. АПЛ - это топ! Там каждая команда может обыграть любую. Когда говорят про Испанию, смеюсь во весь голос. Там у "Реала" и "Барселоны" 25 игр проходных" - сказал Дзюба.

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