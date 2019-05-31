Дзюба: "Готов в любой момент заменить Тора во "Мстителях"



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие фильмы ему нравятся больше всего.

"Если взять вообще, то "Храброе сердце" с Мелом Гибсоном. Это прямо классика. Если этого года, то "Игры разумов", опять же с Мелом Гибсоном и Шоном Пенном, советую всем, очень крутой. И "Мстители".

Самый любимый мститель? Тор! Если что, могу заменить его в любой момент. Только не в последней части, в последней части Харламов пусть его заменяет, а я – когда он будет в форме", - рассказал Дзюба в развлекательном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

В минувшем сезоне 30-летний Дзюба в составе "Зенита" стал чемпионом России впервые в своей карьере. Всего он провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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