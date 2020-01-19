Дзюба готовит список из 100 книг, обязательных к прочтению

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился своими предпочтениями в литературе.

"Сейчас начал открывать для себя Терри Пратчетта. Сейчас - "Стража! Стража!", "Благие знамения". Как оказалось, я читал их. В процессе чтения поймал себя на мысли, что когда-то давно читал эту книгу. Прошло много времени и уже забыл о чем книга. Пратчетта буду осваивать прям максимально.

Хочу составить список из 100 книг, обязательных к прочтению. Также собираю сериалы, которые еще не успел посмотреть. После сериалов настольные игры.

Обязательно нужно прочитать "Ведьмака" Сапковского, "Гарри Поттер". "Властелин колец" - сто процентов. Обе части "Шантарам". "Дракула", весь Вальтер Скотт, Джек Лондон.

"Код да Винчи" мне не особо не понравился. На один раз. У меня есть все книги "Игры престолов". Жду когда Джордж Мартин выпустит еще одну, и я все сразу прочитаю", - приводит слова Дзюбы YouTube-канал "Зенита".

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