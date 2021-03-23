Дзюба хочет побить рекорд Кержакова
Фото: Твиттер @TeamRussia
Капитан сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба хочет превзойти достижение Александра Кержакова по количеству забитых мячей в составе национальной сборной.
"Хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова. Это было бы прекрасно! Надеюсь, у меня получится. Время покажет. Но главное, чтобы команда победила. Если я буду играть правильно, то это самое главное", - приводит слова нападающего "СЭ".
Напомним, сейчас на счету Дзюбы 26 голов в составе сборной, в списке лучших бомбардиров он делит второе место с Владимиром Бесчастных. Кержаков - на первой строчке с 30 голами.
Фото: Твиттер @TeamRussia
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|Манчестер Юнайтед
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|41
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|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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