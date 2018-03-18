Дзюба хочет вернуться в сборную России

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Дзюба хочет вернуться в сборную России

Форвард тульского "Арсенала" Артём Дзюба заявил, что он хочет вернуться в сборную России.

"Я считаю, что в силах помочь сборной, но тут всё зависит не от меня, а от главного тренера. У нас нет никаких шероховатостей в отношениях с Черчесовым, друг другу в глаза смотрели. Я готов выполнять все требования наставника" - сказал 29-летний нападающий.

Напомним, что Дзюба выступает за "Арсенал" на правах аренды, за "канониров" он сыграл 3 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Дубль Дзюбы принёс тульскому "Арсеналу" ничью с "Ростовом". | http://soccernews.ru

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