Дзюба: "Хотел показать "Зениту", что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества"

Форвард тульского "Арсенала" Артем Дзюба рассказал о своем настрое на матч 27-го тура РФПЛ против питерского "Зенита".

"Если говорить откровенно, немаловажно было показать тем людям, которые пришли в "Зенит", что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. Надо все делать по-людски... Я очень рад, что вышел на поле, очень ждал эту игру", - цитирует 29-летнего нападающего Чемпионат.

В игре против своей бывшей команды Дзюба отметился голом и ассистом, которые позволили "Арсеналу" свести матч вничью.

Напомним, Дзюба прокомментировал свой переход в "Арсенал". | soccernews.ru