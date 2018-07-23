Дзюба: "Хотелось вбить Виду в землю"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал слова хорватского защитника Домагоя Виды, который посвятил Украине победу над Россией в четвертьфинале Чемпионата Мира-2018.

"С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило ещё в автобусе. Первая реакция - хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит. А перед финалом был спокоен - кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию", - приводит слова Дзюбы официальный "Зенита".

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