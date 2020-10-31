Дзюба и Азмун могут не сыграть с "Химками"

Нападающие петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун с большой долей вероятности пропустят матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (0:1), сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, Дзюба может получить отдых из-за утомления, вызванного большой нагрузкой. Азмун недавно заразился ангиной и еще не оправился от болезни. Стоит отметить, что матч с химчанами точно пропустит бразильский форвард "Зенита" Малком, который восстанавливается после травмы.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 25-летнего Азмуна шесть забитых мячей и три голевые передачи в 13 поединках.

Матч "Химки" - "Зенит" состоится завтра, 1 ноября. Начало встречи - в 14.00 мск.

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