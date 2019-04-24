Дзюба и Азмун помогли "Зениту" обыграть "Динамо"

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Дзюба и Азмун помогли "Зениту" обыграть "Динамо"

"Зенит" обыграл "Динамо" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

Счет был открыт на 60 минуте нападающим петербуржцев Артемом Дзюбой, который посвятил забитый гол своему сыну, у которого сегодня день рождения. Спустя 6 минут в составе "Зенита" отметился Седар Азмун.

"Зенит" - "Динамо" - 2:0.

Голы: Дзюба, 60 - 1:0, Азмун, 66 - 2:0.

"Зенит": Лунев, Иванович, Ракицкий, Смольников, Жирков, Оздоев, Барриос, Ригони (Мусаев, 90), Дзюба, Азмун (Эрнани, 76), Дриусси (Шатов, 59).

"Динамо": Шунин, Евгеньев, Морозов, Шуньич, Хольмен, Москвичев, Юсупов(Жоаозиньо, 70), Соу, Черных (Марков, 70), Козлов, Панченко (Луценко, 82).

Таким образом "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 балла. "Динамо" с 28 очками занимает 12 место.

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