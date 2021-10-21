Дзюба и Азмун продлили свои сухие серии в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Зенита"

Нападающие "Зенита" Артём Дзюба и Сердар Азмун не отличились результативными действиями в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (0:1).

Россиянин находился на поле до 60-й минуты, после чего на замену вместо него вышел иранец.

У Дзюбы нет голов и ассистов в четырех играх ЛЧ подряд, у Азмуна - в 11.

Артём в последний раз забивал в главном еврокубке 24 ноября 2020 года в ворота "Лацио", а Сердар - 2 октября 2019 года в ворота "Бенфики".

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