Дзюба и Азмун установили рекорд РПЛ

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Дзюба и Азмун установили рекорд РПЛ

Нападающие "Зенита" Артём Дзюба и Сердар Азмун забили уже 33 гола на двоих в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Сообщается, что это новый рекорд турнира. Ранее ни одному дуэту форвардов не удавалось отличиться больше за один сезон РПЛ.

Предыдущим рекордсменом был тандем Дзюбы и бразильца Халка, наколотивший в кампании 2015/16 в чемпионате 32 мяча.

В нынешнем розыгрыше РПЛ россиянин записал в свой актив 17 голов, а иранец - 16.

Не пропустите: Азмун не смог обогнать Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ. | http://soccernews.ru
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