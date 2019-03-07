Дзюба и Азмун - в основе "Зенита" на матч с "Вильярреалом"

Стало известно, кто будет играть в составе "Зенита" в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".

С первых минут на поле выйдут Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Вратарь: Лунёв.

Защитники: Ракицкий, Иванович (капитан), Кузяев, Смольников.

Полузащитники: Барриос, Оздоев, Дриусси, Мак.

Нападающие: Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов, Заболотный.

Встреча состоится в Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало - 20:55 (мск).