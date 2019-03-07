Дзюба и Азмун - в основе "Зенита" на матч с "Вильярреалом"
Стало известно, кто будет играть в составе "Зенита" в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".
С первых минут на поле выйдут Артём Дзюба и Сердар Азмун.
Вратарь: Лунёв.
Защитники: Ракицкий, Иванович (капитан), Кузяев, Смольников.
Полузащитники: Барриос, Оздоев, Дриусси, Мак.
Нападающие: Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов, Заболотный.
Встреча состоится в Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало - 20:55 (мск).
А еще: "Зенит" - "Вильярреал": анонс и прогноз первого матча 1/8 финала Лиги Европы| soccernews.ru
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