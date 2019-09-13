Дзюба и Азмун в старте "Зенита" на матч 9-го тура РПЛ с "Арсеналом"

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Дзюба и Азмун в старте "Зенита" на матч 9-го тура РПЛ с "Арсеналом"

Стало известно, кто будет играть в основе "Зенита" и "Арсенала" в матче 9-го тура чемпионата России.

"Зенит": Лунёв, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Смольников, Кузяев, Жирков, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Осорио, Караваев, Маммана, Ерохин, Мак, Сутормин, Краневиттер, Шатов.

"Арсенал": Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Берхамов, Ткачёв, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

Матч состоится сегодня, 13 сентября, в Петербурге. Начало - в 20:00 (мск).

"Зенит" с 17 баллами занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ. у "Арсенала" 7 очков и 5 строчка.

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