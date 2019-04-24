Дзюба и Азмун - в старте "Зенита" на матч с "Динамо"

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Дзюба и Азмун - в старте "Зенита" на матч с "Динамо"

Тренерские штабы петербургского "Зенита" и московского "Динамо" огласили стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 24 апреля.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Ригони. 

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Мак, Эрнани, Заболотный. 

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов, Соу, Москвичёв, Черных, Панченко. 

Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Луценко, Марков.

Матч пройдет на "Газпром Арене" и начнется - в 21:00 (мск).

"Зенит" располагается на лидирующей позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 балл. "Динамо" с 28 очками занимает 12 строчку.

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