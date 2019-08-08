Дзюба и Чалов не перейдут в АПЛ этим летом

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Дзюба и Чалов не перейдут в АПЛ этим летом

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба и форвард ЦСКА Федор Чалов не перейдут в АПЛ этим летом в связи с закрытием в Англии трансферного окна.

Ранее интерес к Чалову проявлял "Кристал Пэлас", однако "армейцы" отклонил 25-миллионное предложение "орлов", так как рассчитывали выручить с продажи игрока 30 миллионов евро.

Дзюба давно рассказывал о желании попробовать свои силы в АПЛ, но о каких-либо конкретных предложениях со стороны английский клубов не сообщалось.

Таким образом, обоим футболистам придется ждать следующего трансферного окна в Англии, которое откроется в январе 2020 года.

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