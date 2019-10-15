Дзюба и чемпион мира Стояновский устроили волейбол-челлендж

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Дзюба и чемпион мира Стояновский устроили волейбол-челлендж

Форвард сборной России Артем Дзюба поучаствовал в волейбол-челлендже.

Противником капитана сборной стал чемпион мира по пляжному волейболу Олег Стояновский.

Спортсмены пробивали штрафные удары рукой, используя волейбольный мяч. После чего Стояновский бил штрафные ногами. Завершили челлендж серией пенальти и различными ударами на технику.

Напомним, что ранее сборная России разгромила Кипр (5:0) и обеспечила себе выход на Евро-2020. На счету Дзюбы в отборочном раунде 9 голов.

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