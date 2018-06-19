Дзюба и Черышев в основе сборной России на матч с Египтом

Главный тренер россиян Станислав Черчесов назвал стартовый состав команды на матч группового этапа Чемпионата Мира-2018 с Египтом.

Стоит отметить, что по сравнению с поединком с Саудовской Аравией (5:0) на поле выйдут Денис Черышев и Артем Дзюба, заменившие Алана Дзагоева и Федора Смолова.

Полностью состав россиян выглядит так: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.

Матч Россия - Египет состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 21:00 по московскому времени.

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