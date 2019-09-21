Дзюба и Дриусси - в старте "Зенита" на матч с "Рубином". Азмун вне заявки

Стало известно, кто заявлен на матч 10-го тура чемпионата России "Зенит" - "Рубин".



Отметим, что иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун не примет участия в этой встрече из-за повреждений связок голеностопа, полученных в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Лионом".



"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, дос Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Жирков, Сутормин, Мак, Краневиттер.

"Рубин": Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Коновалов, Зуев, Кьяртанссон.

Запасные: Коновалов, Городовой, Сорокин, Степанов, Старфельт, Подберёзкин, Кипиани, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.



Матч пройдет сегодня, 21 сентября в Петербурге. Начало - в 19:00 (мск).



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