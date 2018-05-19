Дзюба и Дзагоев пропустили тренировку сборной России

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Дзюба и Дзагоев пропустили тренировку сборной России

Форвард тульского "Арсенала" Артём Дзюба и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропустили тренировку сборной России.

Как сообщает официальный твиттер национальной команды, нападающий "канониров" испытывает недомогание, связанное с вирусной инфекцией, а хавбек армейцев тренируется по индивидуальной программе в связи с появившимся незначительным дискомфортом в области мышц голени.

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