Дзюба и Глушаков сыграют с первых минут в матче "Зенит" - "Спартак"
"Зенит" и "Спартак" огласили составы на матч первого тура "Фонбет Кубка Матч Премьер".
"Зенит": Кержаков (капитан), Жирков, Нету, Маммана, Смольников, Эрнани, Маркизио, Шатов, Кузяев, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Лунев, Рыбиков, Анюков, Терентьев, Мевля, Иванович, Набиуллин, Скроботов, Краневиттер, Паредес, Оздоев, Ригони, Мак, Мусаев, Заболотный.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Гулиев, Глушаков (капитан), Мельгарехо, Ломовицкий, Ханни, Мелкадзе, Зе Луиш.
Запасные: Селихов, Айртон, Миронов, Маслов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Зобнин, Умяров, Ташаев, Адриано, Педро Роша
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|Команда
|М
|О
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|Краснодар
|17
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|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10