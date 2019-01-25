Дзюба и Глушаков сыграют с первых минут в матче "Зенит" - "Спартак"

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Дзюба и Глушаков сыграют с первых минут в матче "Зенит" - "Спартак"

"Зенит" и "Спартак" огласили составы на матч первого тура "Фонбет Кубка Матч Премьер".

"Зенит": Кержаков (капитан), Жирков, Нету, Маммана, Смольников, Эрнани, Маркизио, Шатов, Кузяев, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Лунев, Рыбиков, Анюков, Терентьев, Мевля, Иванович, Набиуллин, Скроботов, Краневиттер, Паредес, Оздоев, Ригони, Мак, Мусаев, Заболотный.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Гулиев, Глушаков (капитан), Мельгарехо, Ломовицкий, Ханни, Мелкадзе, Зе Луиш.

Запасные: Селихов, Айртон, Миронов, Маслов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Зобнин, Умяров, Ташаев, Адриано, Педро Роша

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