Дзюба и Головин в старте на матч Россия - Сан-Марино
Тренерские штабы сборной России и Сан-Марино огласили стартовые составы на матч отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Состав сборной России: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев, Александр Головин, Роман Зобнин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Артём Дзюба.
Состав сборной Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Фабио Витайоли, Мирко Палацци, Маттео Витайоли, Марчелло Муларони, Мануэль Баттистини, Андреа Грандони, Микеле Чеволи, Данило Ринальди, Алессандро Голинуччи, Энрико Голинуччи.
Встреча состоится сегодня, 8 июня, в Саранске. Начало - в 19:00 (мск).
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|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|3
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|Люксембург
|3
|4
|3
|Португалия
|2
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|4
|Литва
|2
|1
|5
|Сербия
|2
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
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|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|3
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|2
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|2
|4
|3
|Грузия
|3
|3
|4
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|2
|5
|Гибралтар
|2
|0
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|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
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|3
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|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
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|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|3
|9
|2
|Швеция
|3
|7
|3
|Румыния
|3
|4
|4
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|3
|3
|5
|Норвегия
|3
|2
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|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|3
|9
|2
|Израиль
|3
|7
|3
|Македония
|3
|4
|4
|Австрия
|3
|3
|5
|Словения
|3
|2
|6
|Латвия
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Турция
|2
|6
|3
|Албания
|2
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|5
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|2
|0
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|М
|О
|1
|Бельгия
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