Дзюба и Кокорин посоревновались в забрасывании бутылки в мусорку

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбаалександр кокорин

Дзюба и Кокорин посоревновались в забрасывании бутылки в мусорку

Форварды "Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин посоревновались в бросании бутылки в мусорную урну.

Игроки пытались попасть бутылкой с водой в мусорный бак. Точнее оказался Дзюба. Бутылка Кокорина пролетела мимо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

На данный момент петербургский клуб находится на сборах в Катаре. 25 января "Зенит" встретится с "Ред Буллом" в рамках товарищеского матча.

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