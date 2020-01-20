Дзюба и Кокорин посоревновались в забрасывании бутылки в мусорку

Форварды "Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин посоревновались в бросании бутылки в мусорную урну.

Игроки пытались попасть бутылкой с водой в мусорный бак. Точнее оказался Дзюба. Бутылка Кокорина пролетела мимо.

На данный момент петербургский клуб находится на сборах в Катаре. 25 января "Зенит" встретится с "Ред Буллом" в рамках товарищеского матча.

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