Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления
Форвард Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев пополнили состав "Зенита" на втором сборе в Дубае.
Напомним, 32-летний нападающий и 29-летний вратарь пропустили первый зимний сбор команды из-за положительных тестов на коронавирус. Теперь тесты у обоих футболистов негативные и они могут приступить к работе по подготовке ко второй части чемпионата России.
Официальный Инстаграм питерцев выложил фото игроков с подписью: "С возвращением!"
Сбор "Зенита" в ОАЭ продлится до 12 февраля.
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