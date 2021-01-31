Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Теги артём дзюбаандрей луневзенит санкт-петербург

Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровленияФорвард Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев пополнили состав "Зенита" на втором сборе в Дубае.

Напомним, 32-летний нападающий и 29-летний вратарь пропустили первый зимний сбор команды из-за положительных тестов на коронавирус. Теперь тесты у обоих футболистов негативные и они могут приступить к работе по подготовке ко второй части чемпионата России.

Официальный Инстаграм питерцев выложил фото игроков с подписью: "С возвращением!"

Сбор "Зенита" в ОАЭ продлится до 12 февраля.

Читать также: "Зенит" поздравил Алексея Миллера с днем Рождения | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля

"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов