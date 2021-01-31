Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Форвард Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев пополнили состав "Зенита" на втором сборе в Дубае.

Напомним, 32-летний нападающий и 29-летний вратарь пропустили первый зимний сбор команды из-за положительных тестов на коронавирус. Теперь тесты у обоих футболистов негативные и они могут приступить к работе по подготовке ко второй части чемпионата России.



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