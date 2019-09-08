Дзюба и Лунев провели пенальти-дуэль на щелбаны

Игроки сборной России Артем Дзюба и Андрей Лунев проверили, кто лучше пробивает пенальти. Победивший пробивает проигравшему щелбаны.

Напомним, сборная России на данный момент тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе.

Завтра, 9 сентября, в Калининграде состоится матч 6-го тура отбора Россия - Казахстан. Начало - в 21:45 (мск).

Первая встреча команд завершилась разгромом Казахстана (0:4).

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