Дзюба и Лунев вылечились от коронавируса
Вратарь Андрей Лунев и нападающий "Зенита" Артём Дзюба смогут принять участие во втором сборе питерского "Зенита".
По информации Bobsoccer, оба футболиста, переболевшие коронавирусом, получили разрешение приступить к тренировкам в конце этой недели.
Напомним, что второй сбор "сине-бело-голубых" стартует 31 декабря в Дубае.
"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 19 туров, опережая на 4 очка ЦСКА и на 6 баллов "Спартак".
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