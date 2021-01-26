Дзюба и Лунев вылечились от коронавируса

Вратарь Андрей Лунев и нападающий "Зенита" Артём Дзюба смогут принять участие во втором сборе питерского "Зенита".

По информации Bobsoccer, оба футболиста, переболевшие коронавирусом, получили разрешение приступить к тренировкам в конце этой недели.

Напомним, что второй сбор "сине-бело-голубых" стартует 31 декабря в Дубае.

"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 19 туров, опережая на 4 очка ЦСКА и на 6 баллов "Спартак".

Не пропустите: Азмун не исключил скорый уход из "Зенита". | http://soccernews.ru