Дзюба и Малком - в старте "Зенита" на матч с "Уфой"

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Дзюба и Малком - в старте "Зенита" на матч с "Уфой"

Тренерский штабы "Зенита" и "Уфы" огласили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.

"Зенит": Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Жирков, Ригони, Малком, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Азмун, Дриусси, Шамкин.

"Уфа": Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Йокич, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Кротов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

Встреча состоится сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге. Начало - в 19:00 (мск).

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