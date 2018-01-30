Дзюба и Новосельцев близки к смене команды

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Дзюба и Новосельцев близки к смене командыИгроки питерского "Зенита" Артем Дзюба и Иван Новосельцев близки к переходу в тульский "Арсенал", информирует Р-Спорт.

Так, близкий к ситуации источник сообщил: "Сообщения о том, что Дзюба и Новосельцев уже перешли в "Арсенал" на правах аренды, нельзя назвать правдой. Это должно произойти до ближайшего четверга".

Напомним, "Зенит" нацелился на хавбека "Ривер Плейта". | soccernews.ru

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Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

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