Дзюба и Новосельцев близки к смене команды

Игроки питерского "Зенита" Артем Дзюба и Иван Новосельцев близки к переходу в тульский "Арсенал", информирует Р-Спорт.

Так, близкий к ситуации источник сообщил: "Сообщения о том, что Дзюба и Новосельцев уже перешли в "Арсенал" на правах аренды, нельзя назвать правдой. Это должно произойти до ближайшего четверга".

Напомним, "Зенит" нацелился на хавбека "Ривер Плейта". | soccernews.ru