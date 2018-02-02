Дзюба и Новосельцев провели первую тренировку в "Арсенале"

Новички тульского "Арсенала" Артём Дзюба и Иван Новосельцев провели первую тренировку с командой, сообщает официальный твиттер "канониров".

Оба футболиста присоединились к "Арсеналу", который проводит в Турции второй тренировочный сбор.



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