Дзюба и Новосельцев провели первую тренировку в "Арсенале"

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Дзюба и Новосельцев провели первую тренировку в "Арсенале"

Новички тульского "Арсенала" Артём Дзюба и Иван Новосельцев провели первую тренировку с командой, сообщает официальный твиттер "канониров".

Оба футболиста присоединились к "Арсеналу", который проводит в Турции второй тренировочный сбор.


Не пропустите: Дзюба прокомментировал свой переход в "Арсенал". | http://soccernews.ru

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