Дзюба и Новосельцев сменили команду

Игроки питерского "Зенита" Артем Дзюба и Иван Новосельцев продолжат карьеру в тульском "Арсенале", информирует Чемпионат.

По сведениям источника, за "канониров" защитник и форвард будут выступать на правах аренды. Срок действия соглашения у обоих игроков с "Арсеналом" рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, "Реал" заинтересовался хавбеком "Зенита". | soccernews.ru