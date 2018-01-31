Дзюба и Новосельцев сменили команду

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Дзюба и Новосельцев сменили командуИгроки питерского "Зенита" Артем Дзюба и Иван Новосельцев продолжат карьеру в тульском "Арсенале", информирует Чемпионат.

По сведениям источника, за "канониров" защитник и форвард будут выступать на правах аренды. Срок действия соглашения у обоих игроков с "Арсеналом" рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, "Реал" заинтересовался хавбеком "Зенита". | soccernews.ru

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