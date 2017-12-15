Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

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Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

ЦСКА проявляет интерес к игрокам "Зенита" - полузащитнику Олегу Шатову и нападающему Артему Дзюбе, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, армейский клуб хочет купить Шатов и арендовать Дзюбу.

В этом сезоне 29-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча и забил 2 гола. На счету 27-летнего Шатова 0 мячей и 4 голевых паса в 16 поединках.

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