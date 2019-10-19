Дзюба и Слуцкий подшутили друг над другом

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Дзюба и Слуцкий подшутили друг над другом

Звёзды российского футбола Леонид Слуцкий и Артём Дзюба обменялись колкостями в адрес друг друга.

Форвард "Зенита" в инстаграме опубликовал фото со своей картонной копией, поблагодарив её создателя.

Слуцкий отреагировал на снимок в комментариях: "Тот случай,когда копия намного лучше оригинала".

Дзюба не растерялся и ответил не менее остро: "Ой, кто это у нас там?))) На вашу бы не хватило картона".

Напомним, что Дзюба выступал под руководством Слуцкого в сборной России. Сейчас тренер работает в голландском "Витессе".

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