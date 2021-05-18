Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки вверх"

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Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки вверх"

Фото sportpress.space

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба выложил в инстаграме видео с празднования 50-летия главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.

На вечеринке футболист и наставник дуэтом исполнили известную композицию поп-группы "Руки вверх" под названием "18 мне уже".

Напомним, что день рождения у Слуцкого был 4 мая, однако из-за плотного графика в конце сезона отметить его удалось только вчера.

"Рубин" финишировал на четвёртом месте в РПЛ и в следующем сезоне сыграет в Лиге Конференций.

Не пропустите: Дзюба поздравил Слуцкого с днём рождения, назвав его "пупсиком". | http://soccernews.ru
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