Дзюба и Смолов - в старте на матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив"

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Дзюба и Смолов - в старте на матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив"

Тренерские штабы "Зенита" и "Локомотива" огласили стартовые составе на матч Суперкубка России.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дзюба, Азмун, Дриусси.

"Локомотив": Гилерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Матч состоится в Москве на "ВТБ Арене". Начало - в 19:00 (мск).

А еще: "Зенит" и "Локомотив" выбрали игровую форму на матч за Суперкубок России| http://soccernews.ru
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