Дзюба и Смолов - в старте на матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив"
Тренерские штабы "Зенита" и "Локомотива" огласили стартовые составе на матч Суперкубка России.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дзюба, Азмун, Дриусси.
"Локомотив": Гилерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Матч состоится в Москве на "ВТБ Арене". Начало - в 19:00 (мск).
А еще: "Зенит" и "Локомотив" выбрали игровую форму на матч за Суперкубок России| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20