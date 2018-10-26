Дзюба играл против "Бордо" с температурой

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Дзюба играл против "Бордо" с температурой

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Бордо" нападающий "Зенита" Артём Дзюба играл с температурой.

"Отдельного внимания заслуживает Артём Дзюба, который сегодня играл с температурой. Он забил гол и отдал мне голевую передачу. В целом вся команда здорово сыграла" - рассказал хавбек "сине-бело-голубых" Далер Кузяев.

Стоит отметить, что помимо двух результативных действий 30-летний Дзюба также не реализовал пенальти на 53-й минуте матча.

Однако и того, что ему удалось сделать, хватило для победы со счётом 2:1.

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