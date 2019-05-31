Дзюба: "Иногда жалею, что в футболе нельзя вломить, как в хоккее"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба порассуждал о провокациях в футболе, в связи с чем выразил сожаление, что в таких случаях нельзя подраться с обидчиком.
"Иногда жалею, что в футболе нельзя вломить, как в хоккее. Многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить. А если бы люди знали, что за это можно ответить, тебе могут начистить - столько грязи не было бы.
Провокатор номер один в русском футболе? Сейчас уже нет такого. Был Вернблум, его ненавидели практически все, а мне он нравился. Да, жёсткий, да, мог ради своей команды иногда какую-то грязь сделать", - сказал Дзюба.
В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за "Зенит" 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 ассистов.
Не пропустите: Дзюба рассказал, почему отказался переходить в китайский клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Два топ-клуба Серии А ведут борьбу за тренера "Шахтёра"
-
Стала известна заявка сборной Колумбии на Кубок Америки
-
Конте прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Интера"
-
"Наполи" близок к подписанию игрока ЦСКА
-
Дзюба: "Иногда жалею, что в футболе нельзя вломить, как в хоккее"
-
"Вильярреал" назвал "Валенсии" стоимость Черышева
-
Кейсуке Хонда близок к возвращению в Серию А
-
СМИ узнали размер финального предложения "Реала" по трансферу Азара
-
"Ривер Плейт" - обладатель Суперкубка Южной Америки
-
1
Официально: Конте возглавил "Интер"
-
Главные новости дня: 30 мая
-
Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19
-
Делф близок к уходу из "Манчестер Сити"
-
"Севилья" заинтересована в Лопетеги
-
"Бавария" сделала новое предложение по Дибале
-
"Тоттенхэму" не удалось заполучить лидера "Астон Виллы"
-
Бертолаччи покинул "Милан"
-
Сборная России поздравила Головина с днем рождения
-
Маркос Алонсо согласен на переход в "Атлетико"
-
Семак поборется за премию "Открытие года"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20