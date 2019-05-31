Дзюба: "Иногда жалею, что в футболе нельзя вломить, как в хоккее"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба порассуждал о провокациях в футболе, в связи с чем выразил сожаление, что в таких случаях нельзя подраться с обидчиком.

"Иногда жалею, что в футболе нельзя вломить, как в хоккее. Многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить. А если бы люди знали, что за это можно ответить, тебе могут начистить - столько грязи не было бы.

Провокатор номер один в русском футболе? Сейчас уже нет такого. Был Вернблум, его ненавидели практически все, а мне он нравился. Да, жёсткий, да, мог ради своей команды иногда какую-то грязь сделать", - сказал Дзюба.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за "Зенит" 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 ассистов.

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