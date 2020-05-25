Дзюба, Иванович, Семак и Медведев выстрелили из пушки в Петропавловской крепости в честь юбилея "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбабранислав ивановичсергей семакалександр медведев

Дзюба, Иванович, Семак и Медведев выстрелили из пушки в Петропавловской крепости в честь юбилея "Зенита"

Делегация "Зенита" посетила Петропавловскую крепость в честь юбилея питерского клуба.

Напомним, что сегодня, 25 мая, "сине-бело-голубым" исполнилось 95 лет.

В праздничной акции приняли участие футболисты Артём Дзюба и Бранислав Иванович, а также главный тренер команды Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев. Они произвели традиционный полуденный выстрел.

За всю историю "Зенит" выиграл 18 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов и 2 еврокубка.

Не пропустите: Панов посоветовал Дзюбе остаться в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов