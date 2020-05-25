Дзюба, Иванович, Семак и Медведев выстрелили из пушки в Петропавловской крепости в честь юбилея "Зенита"

Делегация "Зенита" посетила Петропавловскую крепость в честь юбилея питерского клуба.

Напомним, что сегодня, 25 мая, "сине-бело-голубым" исполнилось 95 лет.

В праздничной акции приняли участие футболисты Артём Дзюба и Бранислав Иванович, а также главный тренер команды Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев. Они произвели традиционный полуденный выстрел.

За всю историю "Зенит" выиграл 18 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов и 2 еврокубка.

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