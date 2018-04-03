Дзюба из своего кармана заплатит за возможность сыграть с "Зенитом"



Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что он намерен сыграть против "Зенита" в матче 27-го тура чемпионата России и он сам заплатит за эту возможность.

"Я понимаю, что, сделав это, окончательно "в ноль" уйду. Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но все равно я согласен, не лукавлю. Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что "Арсенал" арендовал Дзюбу до конца сезона. При этом форварду запрещено играть против "Зенита". Впрочем форвард может принять участие в матче, если "Зениту" будет выплачено за это 120 тысяч евро.

29-летний Дзюба провел за "Арсенал" 4 матча и забил 4 гола.

Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится 22 апреля.

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