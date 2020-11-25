Дзюба извинился за поражение от "Лацио"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба дал комментарии после поражения от "Лацио" (1:3) в рамках ЛЧ.

"Прежде всего, нужно извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так играть. Обидно, ведь по игре чувствуется, что против "Лацио" можно играть. Я думаю, наша проблема в менталитете. Необходимо перестать бояться, каждый должен отвечать за результат. Пока не будет менталитета все время играть на победу, так и будем, к сожалению…

Также наш большой бич: первая мысль - отдать назад, а не вперед. Всегда учили, что первое движение должно быть вперед, а у нас все наоборот. Повторюсь, это менталитет, психология, какая-то зажатость. "Лацио" поздравляю с победой. Очень интересная команда с хорошим тренером, не похожая ни на кого.

Шансы на Лигу Европы? Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы должны сделать все, чтобы пройти. Смысл тогда в этом всем? Ради чего мы боремся? Нам нужно всем менять менталитет", - заявил Дзюба.

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