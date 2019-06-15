Дзюба: "Кайфую от любви болельщиков"

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Дзюба: "Кайфую от любви болельщиков"

Капитан сборной России Артём Дзюба рассказал, как относится к своей популярности среди болельщиков.

"Я понимаю, что нельзя упустить эту волну, что к футболу так повернулись болельщики. Приходится иногда терпеть большие столпотворения. Все уходят, а я остаюсь, ещё минут 30, 40 или 20 фотографируюсь со всеми. Я к этому хорошо отношусь. Это классно. В любой момент это может закончиться, я это прекрасно понимаю. Но сейчас от этого всего я кайфую. Мне это придаёт сил и эмоций в футболе", - сказал Дзюба в документальном фильме РФС. 

Напомним, что форвард "Зенита" получил всенародную любовь во время ЧМ-2018, где он проявил себя не только как бомбардир, но и как лидер сборной России.

В итоге национальная команда дошла до 1/4 финала мундиаля и там уступила Хорватии в серии пенальти.

Не пропустите: Дзюба уверен, что сборная России могла выйти в финал ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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