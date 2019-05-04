Дзюба, Кокорин, Лунев и еще 17 игроков "Зенита", которые впервые стали чемпионами России

Сегодня, 4 мая, "Зенит" пятый раз в истории стал чемпионом России.

Сразу 20 игроков петербургского клуба впервые в своей карьере выиграли золотые медали России.

Среди них: Андрей Лунёв, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба и Александр Кокорин.

Есть и игроки, которые выигрывали титул более одного раза. В их число вошли Александр Анюков - 5 раз, Юрий Жирков и Кристиан Нобоа - 3 раза. Дважды чемпионский титул завоевывали Игорь Смольников, Олег Шатов, Луиш Нету и Михаил Кержаков.

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