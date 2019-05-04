Дзюба, Кокорин, Лунев и еще 17 игроков "Зенита", которые впервые стали чемпионами России
Сегодня, 4 мая, "Зенит" пятый раз в истории стал чемпионом России.
Сразу 20 игроков петербургского клуба впервые в своей карьере выиграли золотые медали России.
Среди них: Андрей Лунёв, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба и Александр Кокорин.
Есть и игроки, которые выигрывали титул более одного раза. В их число вошли Александр Анюков - 5 раз, Юрий Жирков и Кристиан Нобоа - 3 раза. Дважды чемпионский титул завоевывали Игорь Смольников, Олег Шатов, Луиш Нету и Михаил Кержаков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19