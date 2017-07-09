Дзюба: "Кокорин просто покоритель мух"

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Дзюба: "Кокорин просто покоритель мух"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что его одноклубник Александр Кокорин спокойно относится к мухам.

"Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он даже не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он просто покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему. Я говорю ему: Саш, убей хоть одну, а он отвечает, что ему и так нормально. Человек вообще феноменальный", - приводит слова Дзюбы канал "Зенита" на Youtube.

Напомним, что некоторое время назад Дзюба и Кокорин потроллили главного тренера сборной России Станислава Черчесова после вылета команды с Кубка Конфедераций.

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комментарии
Пьянь

А мухи обычно слетаются на гавно.

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