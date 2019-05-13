Дзюба: "Конечно, я бы переспал с чемпионским кубком РПЛ"
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал о своих эмоциях после церемонии награждения по случаю досрочного чемпионства "сине-бело-голубых".
"Я бы, конечно, с ним (с кубком - примечание Soccernews) переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием. Но, думаю, у нас, найдётся тот, кто захочет с ним больше времени провести. Я всё-таки как-то более-менее спокоен. Главное, что мы это сделали", - сказал Дзюба.
Напомним, что это первый чемпионский титул в карьере 30-летнего футболиста.
В текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 11 ассистов в 36 матчах.
Не пропустите: Дзюба ждет предложения из Англии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Гвардиола дал ответ "Ювентусу"
-
Сульшер подвёл итоги сезона для "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" нацелился на игрока "Анжи"
-
Дзюба: "Конечно, я бы переспал с чемпионским кубком РПЛ"
-
Впервые с 1974 года "Реал" дважды подряд финишировал в Примере ниже второго места
-
Гвардиола стал автором уникального достижения
-
Роналду поиздевался над Флоренци. Игрок "Ромы" ответил победным голом
-
"Барселона" теряет Коутиньо
-
Главные новости дня: 12 мая
-
Яя Туре может начать тренерскую карьеру в "Тамбове"
-
"Интер" близок к договоренности с Конте
-
"Порту" и "Бенфика" добыли победы в своих матчах
-
"Жирона" - "Леванте" - 1:2, "Атлетик" - "Сельта" - 3:1 (видеообзоры матчей Примеры)
-
"Рома" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Лион" на выезде разобрался с "Марселем"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" готовят громкий обмен футболистами
-
"Рома" одержала победу над "Ювентусом" и вернулась в еврокубковую зону
-
Дзюба ждет предложения из Англии
-
Азар - лучший плеймейкер АПЛ в текущем сезоне
-
4
"Реал" установил клубный антирекорд в 21 веке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19