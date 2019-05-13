Дзюба: "Конечно, я бы переспал с чемпионским кубком РПЛ"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал о своих эмоциях после церемонии награждения по случаю досрочного чемпионства "сине-бело-голубых".

"Я бы, конечно, с ним (с кубком - примечание Soccernews) переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием. Но, думаю, у нас, найдётся тот, кто захочет с ним больше времени провести. Я всё-таки как-то более-менее спокоен. Главное, что мы это сделали", - сказал Дзюба.

Напомним, что это первый чемпионский титул в карьере 30-летнего футболиста.

В текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 11 ассистов в 36 матчах.

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