Дзюба - лидер группового этапа Евро-2020 по выигранным верховым единоборствам

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Капитан сборной России Артём Дзюба стал лучшим игроком группового этапа Евро-2020 по одному из показателей.

Как сообщает Opta, нападающий "Зенита" - лидер турнира по выигранным верховым единоборствам.

В активе Дзюбы 25 побед в дуэлях на "втором этаже" - это на 5 больше, чем у любого другого участника континентального первенства.

32-летний форвард играл во всех трёх матчах группового этапа, две встречи провёл полностью. В его активе 1 гол с пенальти и 1 ассист.

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