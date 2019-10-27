Дзюба лидирует в РПЛ по системе "гол+пас"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в матче 14-го тура РПЛ забил гол на последних минутах встречи с "Крыльями Советов" (2:0) и стал лидером по системе "гол+пас" в чемпионате.

31-летний футболист забил 9-й мяч в сезоне. По системе "гол+пас" форвард набрал 17 баллов (9 голов и 8 ассистов) в 14 матчах РПЛ.

По этому показателю Дзюба стал лидером чемпионата, а также возглавляет гонку ассистентов турнира.

В списке бомбардиров лидирует Эльдор Шомуродов из "Ростова" и Александр Соболев из "Крыльев". Дзюба отстает от них на 1 мяч.

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