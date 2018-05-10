Дзюба: "Луческу не дали до конца развернуться в "Зените"

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Дзюба: "Луческу не дали до конца развернуться в "Зените"Форвард тульского "АрсеналаАртем Дзюба высказался о работе нынешнего главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу в питерском "Зените".

"Я все-таки склонен думать, что погорячились с Луческу, Мистеру нужно было дать еще один год. Мне немного это непонятно - Луческу не дали никого толком купить. Пришел Жулиано - топ-игрок, и упустить его - это для меня немыслимо...

Мне кажется, не дали Луческу до конца развернуться. Согласен с Мистером, который сказал, что, если бы ему дали еще годик, он бы создал команду. Человек - 42 года в футболе, выиграл все возможные турниры. Думаю, погорячились. Если бы Луческу выделили столько денег на трансферы, думаю, было бы и качество, и все-все-все", - цитирует 29-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Дзюба оценил свои шансы на возвращение в "Зенит". | soccernews.ru

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