Дзюба - лучший ассистент РПЛ сезона 2019/20

Форвард "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим ассистентом РПЛ сезона 2019/20.

В завершившемся сезоне 31-летний футболист сделал 13 результативных передач. Отметим, что Дзюба становится лучшим ассистентом РПЛ второй сезон кряду.

В топ-3 лучших ассистентов также вошли полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев (10) и форвард "Зенита" Сердар Азмун (8).

Также Дзюба имеет одинаковое количество голов с Сердаром Азмуном, но иранец признан лучшим бомбардиром, так как пробил меньшее число пенальти.

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